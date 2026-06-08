IATA: Расходы авиакомпаний на топливо вырастут до $350 млрд из-за войны в Иране

Мировые авиакомпании столкнутся с дополнительными расходами на топливо почти на $100 млрд из-за роста цен на фоне конфликта в Иране. Если в прошлом году перевозчики потратили на авиакеросин $252 млрд, то в текущем году расходы вырастут на 40% и достигнут $350 млрд. Прогноз опубликовала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

IATA прогнозирует, что совокупная прибыль авиакомпаний в 2026 году составит около $23 млрд. Этот показатель почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд) и ранее сделанных прогнозов на текущий год ($45 млрд). Общая выручка отрасли увеличится на 9,4% и достигнет $1,17 трлн. Однако этот рост не компенсирует подорожание топлива.

«Связанные с войной перебои в авиасообщении на Ближнем Востоке и рост цен на топливо ухудшили прогноз для авиакомпаний», — заявил глава IATA Уилли Уолш.

По его словам, текущая ситуация негативно влияет на всех участников рынка. При этом сильнее всего пострадают перевозчики из стран Ближнего Востока и небольшие авиакомпании.

Кризис на Ближнем Востоке уже затронул Британию. Авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за резкого скачка цен на топливо. В первую очередь пострадали перелёты в отдалённые регионы, например из Корнуолла и острова Гернси в Лондон. Компания Skybus полностью отменила рейсы из Ньюки в Гатвик. Перевозчик Aurigny также сократил программу полётов.