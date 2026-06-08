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8 июня, 07:19

«Слепок души»: Экстрасенс объяснила, как распознать сглаз на ребёнке и снять порчу

Экстрасенс Миронова: Маленьких детей могут сглазить через фото

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Фотография — это «слепок души», через неё можно навести порчу, особенно на маленького ребёнка, поскольку до семи лет дети находятся в энергетическом поле матери и не имеют личной защиты, предупредила экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, распознать сглаз можно по резким изменениям.

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Частые болезни, бессонница, агрессия, капризы, невнимательность и странности в поведении, а также по чередам неудач (падения, ссоры, плохие оценки), когда у ребёнка всё валится из рук, хотя раньше такого не было, указывают на негативные чары. Чтобы защитить ребёнка, нужно не показывать его незнакомцам до семи лет, не выкладывать его фото в сеть, приобрести амулеты и покрестить в младенчестве.

«Если взрослые всё же выложили снимок, стоит закрыть лицо ребёнка смайликом или стикером. Это действительно некая форма защиты от дурной энергии», — отметила мистик в интервью «Вечерней Москве».

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К слову, иногда порча проявляется не мистическими знаками, а обычными на первый взгляд вещами: постоянной усталостью, кошмарами, странными совпадениями и чередой неудач. Life.ru разобрался, какие признаки считаются самыми опасными и как защититься от негативной энергии.

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Борис Эльфанд
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