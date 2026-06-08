Российские военные через громкоговорители транслируюи на позиции ВСУ информацию о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского, объясняя противнику преступность киевского режима, кидающего собственное население на смерть. Об этом рассказал заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа, комментируя способы ВС РФ побудить врага сдаться и сохранить себе жизнь.

«Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение агитационных листовок, направленных на то, чтобы убедить противника, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — пояснил Нерпа.

Речь в частности идёт о штурмовиках 126-го мотострелкового полка 71-й Печенгской дивизии. Чтобы обеспечить их продвижение, была проведена масштабная работа: разведка с воздуха, агитация в адрес противника, удары дронами для подавления огневых точек.

Ранее Life.ru писал, что удары российских дронов по логистическим путям между Харьковом и Сумами заставили ВСУ менять маршруты переброски техники, поскольку привычные коммуникации разорваны. На харьковском направлении действуют группировки «Север» и «Запад». Первая также уничтожает силы ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР.