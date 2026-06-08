Welcome to Сен-Тропе: Галкин* вместе с Лободой развлёк гостей на дне рождения «Мисс Украина»

Юморист-иноагент Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провел частное мероприятие для украинцев. Об этом сообщает SHOT.

Галкин* провёл день рождения украинской модели. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, артист стал главным ведущим дня рождения модели Маргариты Паша, обладательницы титула «Мисс Украина — 2019». Праздник на 30 гостей прошёл на вилле во французском Сен-Тропе. Вместе с Галкиным гостей развлекали Екатерина Варнава и стендапер Игорь Меерсон, ранее выступавший в шоу с Александром Незлобиным.

Галкин развлекал публику шутками и песнями, включая их дуэт с Аллой Пугачёвой. На этот раз он пел один, а рядом с ним на сцену вышла гостья именинницы. На вечеринке также выступила Светлана Лобода: помимо собственных хитов, она спела песню Валерия Меладзе. Музыкальные номера и интерактивы проходили на русском языке.

Ранее Максим Галкнин* появился на концерте Верки Сердючки, приехавшей на Кипр собирать деньги на финансирование украинской армии. Билеты на концерт стоили от 85 до 100 евро, а российский юморист расположился в VIP-ложе.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.