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3 июня, 11:06

Купил билет — помог ВСУ: Галкин* через концерт Сердючки профинансировал украинскую армию

Галкин* посетил концерт Верки Сердючки на Кипре, собирающей деньги для ВСУ

Шоумен Максим Галкин* был замечен на концерте Верки Сердючки на Кипре. Об этом сообщает SHOT.

Галкин* посетил концерт Верки Сердючки на Кипре. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что Сердючка проводит гастроли с целью сбора средств для украинской армии. Комик-пародист посетил выступление Андрея Данилко в Лимассоле, которое завершало его весенний европейский тур. Билеты на концерт стоили от 85 до 100 евро. На мероприятии присутствовали зрители с украинскими флагами. Галкин* находился в VIP-зоне, где, по словам очевидцев, во время исполнения песни «Дольче Габбана» он был занят телефоном.

Концерт завершился выступлением Сердючки с традиционным снятием звезды и произнесением украинского националистического лозунга на русском языке.

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Ранее на Украине Верку Сердючку обвинили в лицемерии из-за песен на русском в Европе. У себя на родине шоумен давно избегает русскоязычного репертуара, но в странах ЕС с удовольствием исполняет такие композиции.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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