MWM: Британия испытала дроны-камикадзе Bolt с автонаведением в 70 км от России

Британские военные испытали новейшие дроны-камикадзе Bolt в Эстонии, менее чем в 70 километрах от российской границы. Как пишет Military Watch Magazine, эти беспилотники способны в автономном режиме обнаруживать и поражать бронетехнику, а также другие цели противника.

Манёвры прошли на эстонской территории, где НАТО усиливает ударный компонент. Командир батальона подполковник Том Редон заявил, что площадку выбрали из стратегических соображений, чтобы отрабатывать действия в сложной обстановке. Он также отметил, что совместные тренировки с финскими военными помогают лучше координировать работу и быстрее поражать цели.

Во время учений британцы задействовали и разведывательный беспилотник Ghost. Майор Стив Уоттс сообщил, что такие аппараты ускоряют принятие решений и позволяют военнослужащим не приближаться к цели. По его словам, данные с дрона выводятся на устройства пехотинцев, что помогает им видеть карту обстановки и снижает риски для личного состава.

Ранее Life.ru рассказывал, что НАТО начало проведение учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Мероприятия будут проходить на территориях стран, граничащих с Россией. В общей сложности участвуют там 19 государств.