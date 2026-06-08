Истребитель НАТО сбил дрон-камикадзе в Латвии

Истребитель НАТО сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, сообщают Национальные вооружённые силы страны.



Как пишет Sputnik Латвия, это произошло над селом Роговка в Резекненском крае в приграничье с Россией. Принадлежность дрона не уточняется, однако, ранее в воздушное пространство прибалтийских стран неоднократно залетали украинские дроны, целью которых была атака на регионы РФ.

А недавно латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс обратился к согражданам с неожиданным призывом — проводить отпуска в Латгалии. Именно в этот регион чаще всего залетают украинские дроны-камикадзе, из-за чего иностранные туристы туда ехать отказываются, а местный бизнес терпит убытки.