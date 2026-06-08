ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 08:29

Истребитель НАТО сбил дрон-камикадзе в Латвии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FOTO JOURNEY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FOTO JOURNEY

Истребитель НАТО сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, сообщают Национальные вооружённые силы страны.

Как пишет Sputnik Латвия, это произошло над селом Роговка в Резекненском крае в приграничье с Россией. Принадлежность дрона не уточняется, однако, ранее в воздушное пространство прибалтийских стран неоднократно залетали украинские дроны, целью которых была атака на регионы РФ.

Заблудившийся дрон ВСУ устроил взрыв в селе Лопатна в Молдавии
Заблудившийся дрон ВСУ устроил взрыв в селе Лопатна в Молдавии

А недавно латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс обратился к согражданам с неожиданным призывом — проводить отпуска в Латгалии. Именно в этот регион чаще всего залетают украинские дроны-камикадзе, из-за чего иностранные туристы туда ехать отказываются, а местный бизнес терпит убытки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Латвия
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar