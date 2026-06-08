Заблудившийся дрон ВСУ устроил взрыв в селе Лопатна в Молдавии

Беспилотник взорвался ночью 8 июня рядом с селом Лопатна в Оргеевском районе Молдавии, пострадавших нет. Об этом сообщила полиция республики.

Украинский дрон взорвался в Молдавии. Видео © Telegram / Expres European

По данным ведомства, сигнал поступил от местного жителя около полуночи. После первичной проверки правоохранители установили, что люди в результате взрыва не пострадали. Район взрыва оцепили сотрудники полиции и сапёры. На месте продолжается проверка, специалисты изучают обстоятельства падения дрона ВСУ.