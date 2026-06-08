Заблудившийся дрон ВСУ устроил взрыв в селе Лопатна в Молдавии
Деталь от упавшего в Лопатне дрона ВСУ. Фото © Telegram / Expres European
Беспилотник взорвался ночью 8 июня рядом с селом Лопатна в Оргеевском районе Молдавии, пострадавших нет. Об этом сообщила полиция республики.
Украинский дрон взорвался в Молдавии. Видео © Telegram / Expres European
По данным ведомства, сигнал поступил от местного жителя около полуночи. После первичной проверки правоохранители установили, что люди в результате взрыва не пострадали. Район взрыва оцепили сотрудники полиции и сапёры. На месте продолжается проверка, специалисты изучают обстоятельства падения дрона ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что румынский порт в городе Констанца был эвакуирован после обнаружения украинского морского беспилотника с таймером. Катер, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки, сдетонировал через несколько часов. Президент Румынии Никушор Дан поспешил обвинить в этом Россию.
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