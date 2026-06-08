«Мне очень непросто»: Вдова экс-солиста «На-На» Лёвкина выложила трогательный пост в день его рождения

Вдова экс-солиста легендарной поп-группы «На-На» Владимира Лёвкина — Маруся — в день его рождения, 6 июня, посетила его могилу. Певцу могло бы исполниться 59 лет. Женщина провела этот день с семьёй и близкими, а затем опубликовала в соцсетях трогательный пост и несколько фотографий с кладбища.

Маруся Лёвкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina

Маруся поблагодарила всех, кто помнит о её муже, и призналась, что ей очень тяжело. Она назвала Владимира своим ангелом, сказала ему за яркую жизнь и отметила, что очень любит и тоскует. Супруга также показала памятник, который установили на могиле исполнителя осенью 2024 года. На фотографиях она запечатлена в чёрном наряде и широкополой шляпе, сидящей на скамейке у могилы.

«День рождения нашего любимого Владимира Лёвкина. Провели его в кругу семьи … Спасибо всем, кто помнит про дату, вспоминает Владимира. Невероятное количество звонков, поздравлений, цветов … Я знаю, как многим хотелось набрать и услышать его голос… Мне очень непросто… Но я так хочу верить, что он рядом, слышит всех нас и улыбается, как мог делать только он…», — написала Маруся.

На семейной встрече присутствовали старшая дочь Лёвкина Виктория (от первого брака), их общая с Марусей дочь Ника (родилась в 2012 году), а также сестра музыканта Ирина.

Владимир Лёвкин умер 17 ноября 2024 года от рака крови. Через год после смерти на его могиле на Троекуровском кладбище открыли памятник в виде сцены с портретом улыбающегося артиста, микрофоном и гитарой. На могиле также есть именная звезда — идея принадлежала вдове, хотя Левкин при жизни отказался бы от такой почести. Маруся поблагодарила всех, кто помогал собирать деньги на памятник.