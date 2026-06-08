Стало известно состояние тяжелобольного актёра Поднозова, у которого нашли рак с метастазами в мозге

Актёр театра, кино и телевидения Дмитрий Поднозов находится в реанимации, а врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Об этом сообщила его жена Алиса Олейник.

«Дмитрий находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказала Олейник ТАСС.

Она также уточнила, что артист болен раком.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Он учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна. Среди заметных работ артиста последних лет — фильмы и сериалы «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея», «Капитан Волконогов бежал», «Мажор» и «Тайны следствия». В 2018 году картина «Сердце мира» с его участием получила гран-при фестиваля «Кинотавр».