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Регион
8 июня, 09:21

Минобороны: ПВО РФ сбила за сутки 634 беспилотника ВСУ самолётного типа

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 634 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины. Такие цифры 8 июня привело Министерство обороны РФ.

Помимо дронов, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб.

В МО РФ также озвучили обобщенную статистику потерь противника с начала специальной военной операции. В частности, указано, что уничтожен 671 самолёт.

Количество ликвидированных вертолётов достигло 284 единиц. Общее число сбитых беспилотных летательных аппаратов теперь составляет 158 461.

Согласно сводке, поражен также 661 зенитный ракетный комплекс. Потери ВСУ в танках и других боевых бронированных машинах достигли 29 664 единиц.

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Кроме того, российским военным удалось вывести из строя 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня. Уничтожено 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 63 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Никонов
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