За минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 634 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины. Такие цифры 8 июня привело Министерство обороны РФ.

Помимо дронов, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб.

В МО РФ также озвучили обобщенную статистику потерь противника с начала специальной военной операции. В частности, указано, что уничтожен 671 самолёт.

Количество ликвидированных вертолётов достигло 284 единиц. Общее число сбитых беспилотных летательных аппаратов теперь составляет 158 461.

Согласно сводке, поражен также 661 зенитный ракетный комплекс. Потери ВСУ в танках и других боевых бронированных машинах достигли 29 664 единиц.

Кроме того, российским военным удалось вывести из строя 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня. Уничтожено 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 63 602 единицы специальной военной автомобильной техники.