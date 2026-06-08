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8 июня, 09:57

Шеф Пентагона Хегсет сравнил высадку в Нормандии с прибытием мигрантов в Европу

Обложка © ТАСС / Jeremias Gonzalez

Обложка © ТАСС / Jeremias Gonzalez

Американский министр войны Пит Хегсет провёл на кладбище в Нормандии параллель между высадкой войск США во время Второй мировой войны и современной ситуацией с мигрантами. Его заявление приводит газета «Коммерсантъ».

Руководитель ведомства заявил, что сегодня различные пляжи Европы «подвергаются штурму опасных идеологий». К берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии, по его выражению, причаливают лодки с приезжими. Чиновник усомнился, есть ли у европейцев ещё время остановить этот процесс.

Свою речь министр произнёс на фоне публикации во Франции свежей статистики. Национальный институт INSEE зафиксировал рекордный за всю историю наблюдений миграционный прирост. В 2024 году республика приняла порядка 438 тысяч человек.

Большую часть из них — около 313 тысяч — составили уроженцы других государств, родившиеся за границей. Оставшиеся — это французы, возвратившиеся домой из-за рубежа, а также граждане страны, появившиеся на свет за ее пределами.

Издание отмечает: сегодня в государстве проживает почти 8 млн иммигрантов. Численность населения увеличивается главным образом именно за счёт этого потока.

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На фоне снижения рождаемости и общего старения нации данный фактор становится основным демографическим двигателем. Смогут ли власти справиться с вызовами, министр обороны США оставил вопрос открытым.

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Никита Никонов
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