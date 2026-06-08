Угрозу атаки БПЛА объявляли в Липецке
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Угрозу атаки вражеских беспилотников объявляли на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, об этом сообщал губернатор области Игорь Артамонов.
«Объявлен красный уровень для Липецка и Липецкого МО», — отметил глава региона.
Позже сигнал угрозы был отменён.
Ранее Минобороны РФ отчиталось, что за минувшие сутки удалось сбить 634 беспилотника Вооружённых сил Украины. Также уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.
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