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Регион
8 июня, 10:00

Угрозу атаки БПЛА объявляли в Липецке

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Угрозу атаки вражеских беспилотников объявляли на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, об этом сообщал губернатор области Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень для Липецка и Липецкого МО», — отметил глава региона.

Позже сигнал угрозы был отменён.

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В рое атаковавших Россию дронов ВСУ затесался «зрадник» — он упал на многоэтажку и не взорвался

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что за минувшие сутки удалось сбить 634 беспилотника Вооружённых сил Украины. Также уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.

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Александра Вишнякова
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