Сюрприз от Солнца: Недельное облако плазмы обернётся магнитной бурей в понедельник

Сегодня, 8 июня, на Земле может начаться сильная магнитная буря. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной станет облако плазмы, которое оторвалось от светила 6 июня. Изначально выброс ушёл в сторону от нашей планеты.

Однако, по данным математического моделирования, это сгусток энергии «по каким-то неведомым траекториям вынырнет» около Земли. Специалисты признают, что сценарий выглядит необычно, но матмодели в нем крайне уверены.

Вероятность возмущений геомагнитного поля оценивается в 96%. Шансы на то, что событие продлится более суток, достигают 85%.

Прогноз опирается на сведения с аппарата STEREO. Находясь на дистанции порядка 100 миллионов километров, он смотрит на систему сбоку и зафиксировал движение плазмы точно к Земле.

Также сработали околоземные коронографы. Они выдали информацию о событии типа «гало» — именно так классифицируются выбросы, направленные в сторону планеты.

Расчёты показывают, что солнечное вещество может достичь окрестностей Земли в ближайшие 2–3 часа. Ученые ожидают бурю уровня до G3.