Airbus перенёс поставки A320neo на 2027–2028 годы из-за двигателей с трещинами

Европейская авиастроительная компания Airbus официально предупредила своих клиентов, что поставки узкофюзеляжных самолётов семейства A320neo откладываются. По новому графику, большинство заказов авиакомпании получат только в 2027 и 2028 годах — на несколько месяцев позже, чем планировалось. Главная причина — сбои в поставках комплектующих.

Основная проблема — нехватка двигателей от американского производителя Pratt & Whitney, сообщает агентство Reuters. Ситуацию усугубляет то, что у уже летающих двигателей нашли микротрещины, и их приходится внепланово проверять. Из-за этого ресурсы уходят на ремонт, а не на производство новых двигателей.

Задержки по отдельным самолётам могут составлять от трёх до шести месяцев. Больше всего не хватает двигателей серии Geared Turbofan (GTF). Также на заводах-подрядчиках не хватает квалифицированных кадров, что тоже замедляет сборку.

Аналитики Bloomberg указывают, что добавляют проблем и геополитические разногласия, особенно с Китаем. Они создают риски для поставок редкоземельных металлов, которые нужны для производства авиационных сплавов.

Производитель старается сделать всё возможное, чтобы сократить задержки, но внешние факторы остаются очень нестабильными. Ситуация с Airbus показывает общую тенденцию: спрос на современные самолёты сильно превышает возможности производителей. Из-за задержек авиакомпаниям, возможно, придётся продлевать аренду старых самолётов и пересматривать планы по расширению маршрутов на ближайшие два года.

Раньше появлялась информация, что в 2025 году европейский авиастроительный гигант Airbus увеличил поставки коммерческих самолётов на 4% и передал клиентам 793 лайнера. Общее количество заказов у компании по итогам года достигло исторического рекорда — 8754 самолёта. За год было заключено 1000 новых заказов (без учёта отмен).