Два самолёта опасно сблизились при посадке в аэропорту Флориды

Опасное сближение пассажирского лайнера и небольшого самолёта произошло при заходе на посадку в аэропорту Форт-Лодердейл — Голливуд в американском штате Флорида. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало проверку обстоятельств инцидента, сообщает CBS News.

Ситуация возникла вечером 2 июня. Экипаж рейса JetBlue 1256, выполнявшего посадку в Форт-Лодердейле, сообщил диспетчерам о лёгком воздушном судне, которое находилось поблизости и выполняло манёвры рядом с траекторией снижения лайнера. На опубликованной сервисом LiveATC.net записи переговоров слышно, как пилот JetBlue предупреждает, что второй самолёт разворачивается в сторону его борта. В тот момент воздушные суда находились примерно в миле друг от друга, а разница по высоте составляла лишь несколько сотен футов.

Позже диспетчер в радиоэфире резко отозвался о действиях пилота небольшого самолёта, сравнив его с героем франшизы «Безумный Макс». Несмотря на произошедшее, экипаж пассажирского лайнера продолжил заход на посадку и благополучно приземлился. В FAA заявили, что требования по безопасному эшелонированию нарушены не были. Тем не менее вскоре диспетчеры предупредили ещё один самолёт JetBlue о том же воздушном судне.

По данным регулятора, пилот лёгкого самолёта не поддерживал связь с диспетчерской службой. Откуда вылетел этот борт и по какой причине он двигался подобным образом, пока неизвестно. Аэропорт Форт-Лодердейл — Голливуд считается одним из самых загруженных в США. В том же округе расположен аэропорт Норт-Перри, где базируется большое количество частных и малых воздушных судов.

А ранее самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Перми в Анталью, совершил посадку в Екатеринбурге из-за сигнала о возможной технической неполадке. По данным перевозчика, во время полёта на борту сработала индикация, которая не позволяла безопасно продолжать рейс. Экипаж принял решение посадить лайнер в Екатеринбурге, чтобы специалисты могли устранить проблему. На борту находились 220 пассажиров.