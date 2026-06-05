Самолёт рейса Пермь — Анталья экстренно сел в Екатеринбурге из-за неполадки

Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Перми в Анталью, совершил посадку в Екатеринбурге из-за сигнала о возможной технической неполадке. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Интерфаксу».

По данным перевозчика, во время полёта на борту сработала индикация, которая не позволяла безопасно продолжать рейс. Экипаж принял решение посадить лайнер в Екатеринбурге, чтобы специалисты могли устранить проблему.

На борту находились 220 пассажиров. По согласованию с миграционной службой их разместили в терминале аэропорта. В авиакомпании уточнили, что на время ожидания вылета людям предоставили необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее Life.ru писал о сбоях в работе петербургского аэропорта Пулково из-за угрозы БПЛА. Два самолёта Uzbekistan Airways, летевшие из Узбекистана в Санкт-Петербург, не могли сразу приземлиться. Один из бортов кружил над Ладожским озером недалеко от Шлиссельбурга, а рейс UZB633 из Ташкента заходил уже на третий круг.