«‎И он говорил о мире»: В ГД уличили НАТО в подготовке к войне с Россией по сценарию Гитлера

Западные страны готовятся к масштабному военному противостоянию с Россией, пока наши войска заняты решением задач на спецоперации, а их заявления о мире не должны сбивать с толку. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, комментируя очередные учения НАТО «Рамштайн Флаг 2026» (Ramstein Flag 2026, RAFL 26) у российских границ.

И Гитлер говорил о мире всегда до того, как начал говорить о мировом господстве и о том, что немцы — это сверхраса, которая должна быть господами над остальными людьми. До этого он тоже о мире всегда заявлял и подписал договор о ненападении с Советским Союзом. Все агрессоры всегда говорят о мире. Виктор Соболев Депутат Государственной думы

НАТО, Евросоюз в частности, да и в Соединённых Штатах тоже придерживаются «мирной» риторики, но действия говорят об обратном. Последние заявления госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют, что Вашингтон присоединяется к санкциям против Москвы и продолжит поставлять технику для ВСУ, правда, через Европу. Поэтому, по словам депутата, очевидно, что США готовятся к войне и весь Запад готовится к войне.

«Идёт гибридная война: политическая, экономическая, информационная. Особенно информационная, в ней мы не очень сильно отвечаем. Наверное, кроме президента никто так решительно не отвечает», — продолжил парламентарий.

Он подчеркнул, что Европа готовится к войне и никаких сомнений в этом нет. Им очень важно, что сейчас, пока все наши войска связаны специальной военной операцией на Украине, они готовятся и показывают, что способны без проблем захватить нашу северо-западную территорию, особенно Калининградскую область. Запад желает нанести России в конечном итоге стратегическое поражение, напомнил Соболев. И это никакая не шутка, поэтому разговоры о мире, если они есть, это действительно такие разговоры в плане информационного противоборства, заключил он.

Как сообщалось, НАТО начинает проведение учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе на территории стран, граничащих с Россией. Манёвры проводятся третий год подряд. В них принимают участие представители 19 государств, основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.