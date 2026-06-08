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8 июня, 10:45

«‎И он говорил о мире»: В ГД уличили НАТО в подготовке к войне с Россией по сценарию Гитлера

Депутат Соболев вспомнил Гитлера из-за подготовки «‎мирного» НАТО к войне с РФ

Обложка © ТАСС / ЕРА /TOMS KALNINS

Обложка © ТАСС / ЕРА /TOMS KALNINS

Западные страны готовятся к масштабному военному противостоянию с Россией, пока наши войска заняты решением задач на спецоперации, а их заявления о мире не должны сбивать с толку. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, комментируя очередные учения НАТО «Рамштайн Флаг 2026» (Ramstein Flag 2026, RAFL 26) у российских границ.

И Гитлер говорил о мире всегда до того, как начал говорить о мировом господстве и о том, что немцы — это сверхраса, которая должна быть господами над остальными людьми. До этого он тоже о мире всегда заявлял и подписал договор о ненападении с Советским Союзом. Все агрессоры всегда говорят о мире.

Виктор Соболев

Депутат Государственной думы

И Гитлер говорил о мире всегда до того, как начал говорить о мировом господстве и о том, что немцы — это сверхраса, которая должна быть господами над остальными людьми. До этого он тоже о мире всегда заявлял и подписал договор о ненападении с Советским Союзом. Все агрессоры всегда говорят о мире.
И Гитлер говорил о мире всегда до того, как начал говорить о мировом господстве и о том, что немцы — это сверхраса, которая должна быть господами над остальными людьми. До этого он тоже о мире всегда заявлял и подписал договор о ненападении с Советским Союзом. Все агрессоры всегда говорят о мире.

НАТО, Евросоюз в частности, да и в Соединённых Штатах тоже придерживаются «мирной» риторики, но действия говорят об обратном. Последние заявления госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют, что Вашингтон присоединяется к санкциям против Москвы и продолжит поставлять технику для ВСУ, правда, через Европу. Поэтому, по словам депутата, очевидно, что США готовятся к войне и весь Запад готовится к войне.

«Идёт гибридная война: политическая, экономическая, информационная. Особенно информационная, в ней мы не очень сильно отвечаем. Наверное, кроме президента никто так решительно не отвечает», — продолжил парламентарий.

Он подчеркнул, что Европа готовится к войне и никаких сомнений в этом нет. Им очень важно, что сейчас, пока все наши войска связаны специальной военной операцией на Украине, они готовятся и показывают, что способны без проблем захватить нашу северо-западную территорию, особенно Калининградскую область. Запад желает нанести России в конечном итоге стратегическое поражение, напомнил Соболев. И это никакая не шутка, поэтому разговоры о мире, если они есть, это действительно такие разговоры в плане информационного противоборства, заключил он.

Британский авианосец Prince of Wales сломался во время учений НАТО
Британский авианосец Prince of Wales сломался во время учений НАТО

Как сообщалось, НАТО начинает проведение учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе на территории стран, граничащих с Россией. Манёвры проводятся третий год подряд. В них принимают участие представители 19 государств, основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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