Захарова: Партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть в Армении

Партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть в Армении, согласно предварительным итогам от ЦИК. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предварительные итоги, объявленные республиканским ЦИК, свидетельствуют о том, что заявившая о своей победе партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть», — приводятся слова Захаровой на сайте дипведомства.

Спикер МИД отметила, что по сравнению с предыдущими выборами поддержка «Гражданского договора» заметно снизилась.

Также Захарова указала, что выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС.

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав парламента сроком на пять лет. Избирательная кампания сопровождалась скандалами: оппозиционные силы неоднократно заявляли о прямом вмешательстве властей в процесс голосования и деятельность Центризбиркома.

Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном и выступающая за евроинтеграцию, не преодолела отметку в 50% голосов, набирая, предварительно, 49,82%. Также в Национальное собрание проходят два оппозиционных объединения: блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с результатом 23,28% и альянс «Армения», ведомый экс-президентом Робертом Кочаряном, который набрал 9,93%.