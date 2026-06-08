В армянском обществе сохраняется широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее участие страны в евразийских интеграционных структурах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие парламентские выборы в Армении.

По словам Захаровой, пребывание в таких объединениях приносит армянскому народу «осязаемые большие блага».Она подчеркнула, что Москва заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.

«Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания», — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова отметила, что российская сторона и дальше будет исходить из заинтересованности в поступательном развитии российско-армянских отношений.

Комментарий прозвучал на фоне обсуждения будущего внешнеполитического курса Армении после парламентских выборов, которые только что прошли в республике. По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном получила почти половину голосов (около 49 %). Второй по результатам стала ориентированная на сотрудничество с Россией партия «Сильная Армения», набравшая примерно 23 %, а третьим блоком выступил альянс бывшего президента Роберта Кочаряна. Итоги выборов не смогли ощутимы образом укрепить позицию действующего правительства, посколькку отсутствие существенного большинства может усложнить решение некоторых внутренних конституционных вопросов, связанных с мирным процессом и реформами.