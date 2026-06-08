Собянин: Уничтожен ещё один летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом днём в понедельник, 8 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 13:36.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Об уничтожении первого беспилотника мэр сообщал в 10:25 мск.

Российская сторона неоднократно подчёркивала: атаки украинских беспилотников по гражданским объектам являются циничными провокациями, вызванными бессилием киевского режима на передовой. При этом российские системы ПВО стабильно демонстрируют высокую эффективность, своевременно обнаруживая и уничтожая воздушные цели. Ответной мерой на подобные действия становятся точечные удары ВС РФ по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где осуществляется производство дронов.