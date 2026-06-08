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8 июня, 12:04

Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника на подлёте к Москве с начала суток 8 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» в 14:57 мск.

До этого градоначальник информировал об уничтожении БПЛА в 14:13, 13: 36 и 10:25.

ПВО шесть часов отбивала атаку 124 украинских БПЛА на Россию
ПВО шесть часов отбивала атаку 124 украинских БПЛА на Россию

Москва не раз заявляла, что атаки украинских дронов на гражданскую инфраструктуру — это циничные провокации, продиктованные неспособностью киевского режима добиться успехов на фронте. В свою очередь, российские средства противовоздушной обороны неизменно подтверждают свою результативность, оперативно выявляя и поражая воздушные цели. Ответом на подобные действия служат точечные удары Вооружённых сил РФ по объектам украинского ВПК, где налажен выпуск беспилотников.

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Никита Никонов
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