Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника на подлёте к Москве с начала суток 8 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» в 14:57 мск.

До этого градоначальник информировал об уничтожении БПЛА в 14:13, 13: 36 и 10:25.

Москва не раз заявляла, что атаки украинских дронов на гражданскую инфраструктуру — это циничные провокации, продиктованные неспособностью киевского режима добиться успехов на фронте. В свою очередь, российские средства противовоздушной обороны неизменно подтверждают свою результативность, оперативно выявляя и поражая воздушные цели. Ответом на подобные действия служат точечные удары Вооружённых сил РФ по объектам украинского ВПК, где налажен выпуск беспилотников.