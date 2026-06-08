ПВО шесть часов отбивала атаку 124 украинских БПЛА на Россию
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Российская ПВО за шесть часов отразила атаку 124 украинских БПЛА самолётного типа, дроны сбиты с 08:00 мск до 14:00 мск над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом докладывает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — отчитались военные.
При этом за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа. В Крыму вражеский БПЛА атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар дрона убил помощника машиниста. Сам машинист получил ранения. Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки на тепловоз.
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