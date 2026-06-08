ПВО шесть часов отбивала атаку 124 украинских БПЛА на Россию

Российская ПВО за шесть часов отразила атаку 124 украинских БПЛА самолётного типа, дроны сбиты с 08:00 мск до 14:00 мск над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом докладывает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — отчитались военные.