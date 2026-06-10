Два центнера на шпильках: Кто такой Игорь Синяк и при чём тут племянник Рыжего Оглавление Собчак, Мизулина и двухцентнеровый блогер Парижская квартира с роднёй «Иванушки» Сколько заработал скандальный Синяк Донбасс, Воркута и ненависть Украины Треш-блогер и релокант Игорь Синяк, живущий с близкими друзьями в Париже, готов на всё ради славы. После недавнего интервью у Ксении Собчак он вышел на федеральный уровень известности. Как Синяк разбогател, почему не любим украинцами, где живёт и кто его родители? 9 июня, 21:45 Сбежал в Париж и запел матом: что стало с Игорем Синяком. Обложка © ChatGPT, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theigorsinyak

Собчак, Мизулина и двухцентнеровый блогер

Если хоть раз увидишь Игоря Синяка, то точно не забудешь. Папарацци зовут его «генералом хейта» и «баронессой Синяк». Корпулентный детина весом под два центнера прошёл гормональную терапию и теперь играет в жеманную кокетку. Всё это выглядит максимально провокационно, тем более что направлено на российского зрителя. Сам Синяк всерьёз называет себя бьюти-блогером. Главный его заработок — реклама люксовых товаров. У него почти миллион подписчиков в «Инстаграме»* и пара сотен тысяч в «Телеграме».

Широкая общественность узнала про Игоря Синяка после интервью Ксении Собчак. Их разговор вышел не просто скандальным, а скандальным в кубе.

— Это якобы «норма», что дядечка может ходить в женском платье?! — рвала и метала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Очевидная провокация со стороны Собчак. Причём эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей.

Мизулина уже написала соответствующее заявление в МВД. Привыкшая к вседозволенности Собчак, как всегда, лишь отмахнулась — мол, никакой пропаганды каких-то отношений в интервью нет.

Игорь Синяк и Ксения Собчак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theigorsinyak

Парижская квартира с роднёй «Иванушки»

Не исключено, что Собчак прогревала только что начавшуюся музыкальную карьеру Игоря Синяка. Недавно треш-блогер запел. Его песни переполнены вульгарщиной, матом и похабными штучками. Он уже выпустил первый клип и спел на сцене легендарной парижской площадки Casino de Paris.

Игорь Синяк переехал в столицу Франции сразу после начала спецоперации. Страна была выбрана неслучайно. Там его уже ждали родные Рыжего из «Иванушек»: племянник Сергей Апполонов и экс-зять Андрей Апполонов – младший, которые давно живут в Париже.

Сейчас Апполоновы выполняют функцию продюсеров Синяка. Судя по соцсетям, они живут вместе, снимая в складчину роскошную квартиру с антикварной мебелью в центре Парижа. Арендовать похожую стоит от пяти до 10 тысяч евро в месяц.

По некоторым данным, свободно перемещаться по миру Синяку помогает казахстанский паспорт, который он получил ещё задолго до СВО.

Игорь Синяк и Сергей Апполонов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theigorsinyak

Сколько заработал скандальный Синяк

Игорь Синяк прославился ещё в начале десятых как светский обозреватель. Он высмеивал звёзд, распускал про них сплетни и выкладывал их фото. Позднее блогер основал сверхпопулярный российский интернет-паблик «ВПШ» («Вся правда шоу»), который начал приносить ему по два миллиона рублей в месяц на рекламе.

Заработки позволяют жить Синяку на широкую ногу: каждый месяц он покупал сумки Hermes стоимостью от миллиона рублей и драгоценности ценой под полмиллиона. В Сети появилась информация, что у него на счетах якобы есть отложенный миллион долларов. Эти деньги он выручил, когда продал паблик «ВПШ» одной из российских корпораций.

К слову, Синяк до сих пор имеет право зарабатывать в нашей стране. У него ИП в сфере связей с общественностью.

Много говорит о заработках блогера недавнее ограбление его парижской квартиры. По словам Синяка, к нему забрались воры и вынесли добра на 600 тысяч евро. В основном — дорогие сумки. Было возбуждено уголовное дело, злоумышленников поймали, но похищенное вернуть не удалось. Впрочем, кто-то считает, что это было инсценировкой ограбления ради пиара Синяка.

До переезда во Францию Игорь Синяк занимал двушку за 25 млн рублей в ЖК TriBeCa Apartments в Басманном районе Москвы.

Игорь Синяк не в образе, он такой всегда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theigorsinyak

Донбасс, Воркута и ненависть Украины

Игорю Синяку 33 года. Он появился на свет в донецком селе Малотарановка, малой родине отца, а вырос в заполярной Воркуте, откуда родом мать. Его родители бежали в Россию от нищеты из-за отсутствия работы на Украине. Синяк-старший нашёл должность завхоза городского воркутинского рынка. Синяк-старшая открыла ИП в сфере складов. Люди это хоть и простые, но небедные и уважаемые. Отец, например, неоднократно получал грамоту за отличный труд от администрации.

Складывается впечатление, что родители Синяка десятки раз пересекали границу с Украиной через белгородские пропускные пункты «Нехотеевка» и «Долбино». Иногда они ехали на машине или поезде, иногда шли пешком. Лишь с началом СВО это курсирование закончилось.

По словам треш-блогера, в 2014 году, когда Украина начала бомбить Донбасс, его семья находилась в донецком Краматорске. Они тогда воочию увидели взорванные автобусы и тела погибших. Показательно, что отец Синяка подписан на пророссийский паблик «Антимайдан».

В середине десятых годов Синяки обзавелись двушкой в белгородском посёлке Майский. Вероятно, у родителей до сих пор там прописка. Стоит ли напоминать, что Белгородская область тоже пострадала от украинских карателей.

Родители Игоря Синяка. Фото © ОК

В этом контексте интересна позиция Игоря Синяка насчёт Украины и спецоперации.

— Несмотря на то что я родился на Украине, у меня русский паспорт, я гражданин РФ. Я не буду нарушать закон. Я не хочу последствий. Думайте как угодно. По поводу ***, который происходит сейчас на Украине, и молчания, из-за которого меня ненавидит большая часть украинцев. Я на вас не обижаюсь, потому что сохранять адекватный рассудок, находясь в этом ***, просто невозможно, — такой пост Синяк выложил после начала СВО.

После этого украинцы его ненавидят.

Недавно родители навестили Игоря Синяка в Париже. Они никогда не осуждали сына за странности, а наоборот: мать защищала в школе перед учителями и хулиганами, отец не возражал против его женского макияжа.

Авторы Пётр Егоров