Собянин: До семи выросло количество сбитых на подлёте к Москве дронов
Ещё три дрона сбила система противовоздушной обороны (ПВО) под Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении мэра в мессенджере «Макс» от 16:54.
На месте падения обломков дронов работают специалисты, добавил градоначальник.
Всего на подлёте к Москве за сегодня сбили семь украинских беспилотников.
Неспособность Киева переломить ситуацию на поле боя выливается в циничные провокации с использованием беспилотников против мирных жителей, о чём российская сторона заявляла многократно. ПВО стабильно доказывает свою надёжность, своевременно обнаруживая и ликвидируя угрозы. А зоне СВО ВС РФ наносят ответные точечные удары. Их цель — лишить противника самой возможности производить дроны, уничтожая инфраструктуру военно-промышленного комплекса.
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