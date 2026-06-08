Ещё три дрона сбила система противовоздушной обороны (ПВО) под Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении мэра в мессенджере «Макс» от 16:54.

На месте падения обломков дронов работают специалисты, добавил градоначальник.

Всего на подлёте к Москве за сегодня сбили семь украинских беспилотников.

Неспособность Киева переломить ситуацию на поле боя выливается в циничные провокации с использованием беспилотников против мирных жителей, о чём российская сторона заявляла многократно. ПВО стабильно доказывает свою надёжность, своевременно обнаруживая и ликвидируя угрозы. А зоне СВО ВС РФ наносят ответные точечные удары. Их цель — лишить противника самой возможности производить дроны, уничтожая инфраструктуру военно-промышленного комплекса.