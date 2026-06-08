«Следствие пекли»: Мемы с Каневским покорили Азию из-за юморительных шаржей кореянки

Южнокорейская художница, известная в Сети под псевдонимом Yamadori, сделала забавные рисунки с фотографий российского телеведущего и актёра Леонида Каневского. Картинки понравились фанатам и быстро стали мемом в Азии. Девушка собирает сотни тысяч лайков под своими рисунками в соцсети Х.

Рисунок кореянки. Фото © Х / 다자이 유상무 Yamadori ; кадр эфира НТВ

Yamadori взяла за основу всего две фотографии Каневского. На одной он с наслаждением кусает большой кулич, а на второй сидит с кружкой кофе и в тёмных очках. Публикации девушки со снимками с Каневским уже собрали более 740 тысяч лайков. Русскоязычные поклонники художницы прозвали телеведущего «Леонид Корейский».

«Я узнала о Леониде Каневском, листая смешные картинки на Pinterest, и я влюбилась в его забавную внешность и смешные экспрессии. Я также нашла на YouTube смешные нарезки с ним, хоть я и не понимаю по-русски, но это всё равно очень забавно», — объяснила художница выбор мемов в комментариях.

Пользователи из России под картинками тут же начали объяснять, что он вёл программу про криминальную Россию 1990-2000-х годов, рассказывая истории про маньяков и страшные убийства. Один из комментаторов под мемом с кексом придумал передаче новое название «Следствие пекли... с Леонидом Каневским». Ещё один юзер заметил, что обаяние покорившего Корею ведущего «не знает ни временных ни культурных границ».

Ранее Life.ru рассказал в своём материале, как ведущий криминального шоу «Следствие вели» Леонид Каневский стал эталоном российского ТВ. Второго мая актёру исполнилось 87 лет.