В Южной Корее пожилой мужчина украл 17 конвертов с деньгами на чужой свадьбе

В южнокорейском городе Пусан 70-летний мужчина был осуждён за кражу подарочных конвертов с деньгами на чужой свадьбе. Злоумышленник проник в церемониальный зал, представился гостем и забрал конверты со стойки регистрации. Об этом сообщает Yonhap News.

Инцидент произошёл 14 июня 2025 года в районе Чин-гу. Всего мужчина похитил 17 конвертов, в каждом из которых находилось по 10 тысяч вон. Преступление раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения, а также из-за того, что подозреваемый оставил на входе свои личные данные.

В ходе следствия он выплатил молодожёнам около 1,2 миллиона вон (примерно 56 тысяч рублей) в качестве компенсации, чем заслужил их расположение. Суд учёл, что фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления, однако смягчил наказание, назначив два года условно.

