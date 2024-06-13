В Петербурге воришка украл платье у невесты прямо в день свадьбы

Необычная кража произошла недавно в Санкт-Петербурге. Как передаёт "Mash на Мойке", там у местной жительницы прямо в день свадьбы украли платье.

Сообщается, что всё произошло в одном из ресторанов, находящихся на набережной реки Фонтанки. Курьер в самый важный день доставил туда платье, так как будущая жена планировала переодеться в него прямо там.

Похититель, который засветился на камерах видеонаблюдения, и невеста в том самом платье. Фото © Mash на Мойке

Девушка сообщила, что ждала главный символ свадьбы почти месяц из другого региона. Однако неизвестный мужчина, который, кстати, засветился на всех камерах видеонаблюдения, украл его. Зачем ему понадобилось платье, остаётся только догадываться.

После огромного стресса ресторан полностью возместил ущерб потерпевшей, а девушка в экстренном порядке нашла себе новое платье, и свадьба всё-таки состоялась. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.