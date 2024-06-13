В Петербурге воришка украл платье у невесты прямо в день свадьбы
Mash: В Санкт-Петербурге у девушки в день свадьбы украли платье из ресторана
Необычная кража произошла недавно в Санкт-Петербурге. Как передаёт "Mash на Мойке", там у местной жительницы прямо в день свадьбы украли платье.
Сообщается, что всё произошло в одном из ресторанов, находящихся на набережной реки Фонтанки. Курьер в самый важный день доставил туда платье, так как будущая жена планировала переодеться в него прямо там.
Похититель, который засветился на камерах видеонаблюдения, и невеста в том самом платье. Фото © Mash на Мойке
Девушка сообщила, что ждала главный символ свадьбы почти месяц из другого региона. Однако неизвестный мужчина, который, кстати, засветился на всех камерах видеонаблюдения, украл его. Зачем ему понадобилось платье, остаётся только догадываться.
После огромного стресса ресторан полностью возместил ущерб потерпевшей, а девушка в экстренном порядке нашла себе новое платье, и свадьба всё-таки состоялась. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.
Ранее Life.ru писал, как москвичка не могла получить свадебное платье в пункте выдачи заказов СДЭК, так как в компании произошёл массовый сбой в компьютерной системе. Без платья она не хотела выходить замуж.
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