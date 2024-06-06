Автора фото платья, которое перессорило весь мир, приговорили к тюремному сроку за нападение на жену

Шотландца Кира Джонстона, ставшего известным благодаря фотографии с изображением "сине-белого" платья, которое в 2015 году вызвало споры в Сети, приговорили к 4,5 года тюремного заключения за нападение на свою жену Грейс. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на решение Высокого суда Глазго.

Фотография с изображением свадебного платья тёщи Джонстона стала известной по всему миру девять лет назад и вызвала жаркие дискуссии о его цвете. Одни люди видели его в чёрно-синем цвете, другие — в бело-золотом.

"Мужчина, который стоит за вызвавшим резонанс "платьем, которое сломало интернет", приговорён к 54 месяцам тюрьмы", — говорится в сообщении телеканала.

Платье, которое в 2015 году перессорило весь мир. Фото © X / Metropoles

По его данным, два года назад 38-летний Джонстон в ходе конфликта с супругой поднял на неё руку. В частности, он прижал женщину к земле, душил и размахивал перед ней ножом. В итоге Грейс удалось позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. Джонстон в прошлом месяце признал себя виновным в нападении на свою жену с нанесением ей телесных повреждений, а также созданием угрозы для жизни.