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Регион
1 июня, 18:39

Неадекват попытался задушить женщину при ребёнке прямо на детской площадке в Подмосковье

Mash: В Подмосковье мужчина пытался задушить женщину прямо на детской площадке

В подмосковном Путилкове мужчина пытался задушить женщину на детской площадке. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в одноимённом ЖК.

В Подмосковье мужчина пытался задушить женщину прямо на детской площадке. Видео © Telegram / Mash

На снятом очевидцами видео бородатый мужчина в кепке душит женщину, а затем тащит её волоком по асфальту, взявшись за платье. Свидетелями сцены на детской площадке стали несколько женщин, которые пытались усмирить неадеквата. Также на видео попала маленькая девочка, возможно, она дочка поругавшейся пары. Малышка всё время бежала за женщиной, над которой издевался изверг.

По данным телеграм-канала, тиран сбежал, когда увидел приближающихся сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшей очевидцы вызвали скорую.

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Ранее Life.ru сообщал, что москвича со стрелой от арбалета в голове нашли в луже крови над телом убитой жены. Возбуждено уголовное дело. Если убийца выживет, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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