Неадекват попытался задушить женщину при ребёнке прямо на детской площадке в Подмосковье

На снятом очевидцами видео бородатый мужчина в кепке душит женщину, а затем тащит её волоком по асфальту, взявшись за платье. Свидетелями сцены на детской площадке стали несколько женщин, которые пытались усмирить неадеквата. Также на видео попала маленькая девочка, возможно, она дочка поругавшейся пары. Малышка всё время бежала за женщиной, над которой издевался изверг.