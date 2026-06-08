Собянин сообщил об отражении атаки восьмого БПЛА на подлёте к Москве
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Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 8 июня.
«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в телеграмм-канале в 17:10.
Это восьмой БПЛА, уничтоженный на подлёте к столице с начала суток.
В РФ многократно подчёркивали, что атаки дронов ВСУ по гражданским — это провокации от бессилия на передовой. Высокая эффективность российской ПВО позволяет вовремя обнаруживать и сбивать такие цели. Ответом на террор служат точечные огневые удары по предприятиям украинского ВПК, которые выпускают эти дроны.
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