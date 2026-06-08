Выиграли золото и ушли: чемпион России по футзалу объявил о снятии с чемпионата

Футзальный клуб «Ухта» (Республика Коми) принял решение сняться перед стартом сезона-2026/27. Причиной стали финансовые трудности, о которых в официальном видеообращении сообщил президент команды Виталий Габуев.

Это заявление прозвучало на фоне громкого успеха. 4 июня коллектив во второй раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2025/26.

Габуев объяснил, что ситуация ухудшалась не только в течение этого игрового года, а на протяжении полутора лет. Клубу удалось доиграть до победного конца, но средств на дальнейшее существование в элите не осталось.

В обращении Габуев отметил значительное уменьшение поступающих доходов и сокращение собственных возможностей по финансированию. В результате решено приостановить выступления основы, сохранив лишь дублирующий состав в Высшей лиге.

Такой поворот нарушил планы менеджмента. Ранее руководство успело согласовать подписания как российских игроков, так и легионеров. Теперь от этих трансферов придётся отказаться.

В клубе пообещали помочь действующим спортсменам с дальнейшим трудоустройством. Игроков основного состава планируют постепенно пристраивать в другие коллективы.

Футзальный клуб «Ухта» основан 19 ноября 2006 года. Первые несколько лет команда выступала на любительском уровне, а в 2011 году получила профессиональный статус, начав выступления в Высшей лиге. С сезона 2015/2016 «Ухта» играла в Суперлиге. В 2024 году клуб завоевал свой первый трофей, выиграв Кубок Лиги, и впервые в истории стал серебряным призёром чемпионата России. 28 июня 2025 года «Ухта» впервые стала чемпионом России по футзалу, обыграв в финальной серии «Газпром-Югру». В сезоне 2025/2026 команда под руководством Вадима Яшина вновь завоевала золотые медали, разгромив в финале «Тюмень» со счётом 4:0 в серии, а также стала обладателем Кубка России.