УЕФА оштрафовал УАФ за поведение украинских болельщиков на Евро по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял дисциплинарное решение в отношении Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за инцидента на трибунах во время встречи группового этапа чемпионата Европы по футзалу со сборной Литвы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассоциации назначен штраф в размере €5 тыс. Причиной стало дискриминационное поведение болельщиков во время встречи, которая завершилась победой украинской сборной со счётом 4:1. Кроме того, УЕФА установил для УАФ испытательный срок сроком на один год. На этот период действует условная санкция — проведение следующего домашнего матча без зрителей.

