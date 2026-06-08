«Угроза нацбезопасности»: Латвия заблокировала популярные российские сайты

Латвия закрыла доступ к восьми российским интернет-площадкам. Ограничения ввёл Национальный совет по электронным СМИ, сообщил портал Delfi.

В перечень, в частности, попали сайты книжного магазина «Лабиринт», издательства «АСТ» и рекомендательного сервиса LiveLib. Ограничения коснулись и новостных ресурсов — волгоградского портала V1 и проекта «РБК Компании», а также спортивных сайтов.

Ведомство объяснило решение характером размещённых материалов.

По мнению чиновников, этот контент «формирует позитивное отношение к России». Другой причиной названа «предполагаемая угроза национальной безопасности».

Ранее Латвия в день рождения Гитлера заблокировала российский сайт о победе в Великой Отечественной войне. А в начале апреля республика закрыла доступ к 19 сайтам РФ. Тогда в чёрный список попали страница партии «Родина» и портал госуслуг Пятигорска. Формальным поводом назвали угрозу нацбезопасности.