Латвийский генерал-фантазёр припугнул Европу атакой РФ «уже сегодня вечером»

Командующий латвийскими вооружёнными силами Каспарс Пуданс дал интервью Financial Times. По его словам, российская атака на страны Европы якобы может начаться в любой момент.

«Мы живём, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — сказал он.

Пуданс назвал российские силы «большой угрозой», отметив, что они «получили критическое преимущество» в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал сограждан проводить отпуска в Латгалии, куда чаще всего залетают украинские дроны-камикадзе, из-за чего иностранные туристы туда не едут. При этом он поддержал инициативу Киева помочь Прибалтике с ПВО, и Украина пообещала направить специалистов.