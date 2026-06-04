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4 июня, 13:57

Латвийский генерал-фантазёр припугнул Европу атакой РФ «уже сегодня вечером»

Командующий ВС Латвии Пуданс: РФ может атаковать Европу «уже сегодня вечером»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikola Lysogor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikola Lysogor

Командующий латвийскими вооружёнными силами Каспарс Пуданс дал интервью Financial Times. По его словам, российская атака на страны Европы якобы может начаться в любой момент.

«Мы живём, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — сказал он.

Пуданс назвал российские силы «большой угрозой», отметив, что они «получили критическое преимущество» в ходе специальной военной операции на Украине.

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Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал сограждан проводить отпуска в Латгалии, куда чаще всего залетают украинские дроны-камикадзе, из-за чего иностранные туристы туда не едут. При этом он поддержал инициативу Киева помочь Прибалтике с ПВО, и Украина пообещала направить специалистов.

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Дарья Денисова
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