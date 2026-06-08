Спасённой у побережья Крыма одноногой чайке сделают протез

В западной части полуострова Крым туристы на сапах заметили травмированную чайку вблизи Николаевки. Птица уже не пыталась выжить, а просто дрейфовала в море. Причиной её бед оказалась перебитая лапка. Mash на волне делится деталями истории спасения пернатой.

Выловить чайку удалось не с первого раза. Затем её доставили ветеринарам. Специалисты рассказали, что у пернатой пациентки пока ещё плохой аппетит, она долго пробыла в беспомощном состоянии, и произошло обезвоживание организма. После лечения чайки ей планируют сделать протез лапки.