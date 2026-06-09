Листовой альдегид и эволюционная война: Наука дала ответ, почему людям так нравится запах скошенной травы

Пришло лето, и со всех дворов доносится запах скошенной травы. Почему он нам так нравится, несмотря на то что это буквально сигнал бедствия растения, разобрались с точки зрения науки с биохимиком, врачом клинической лабораторной диагностики Александром Карасёвым.

Вдыхая запах свежескошенной травы, люди ощущают не просто приятный аромат, а достаточно сложный химический сигнал бедствия растения — коктейль химических соединений выделяется в ответ на повреждения. Это, возможно, отголоски древней эволюционной войны. Различные эфиры, альдегиды, спирты — всё это создаёт именно тот сложный запах. Определяющий «травяной» характер придаёт такое вещество, как цис-3-гексеналь, или листовой альдегид. У человека развита невероятная чувствительность к нему: 0,25 части на миллиард объёмов воздуха — и мы всё равно чувствуем этот запах. Александр Карасёв Биохимик

Скорее всего, дело в эволюции: запах скошенной травы помогал человеку найти богатые пищей места — леса и поля. А ещё этот аромат нас успокаивает: компоненты напрямую воздействуют на наш гиппокамп — участки мозга, где формируются эмоции и память. Работает и сила личных воспоминаний: если в детстве у вас были приятные воспоминания, связанные с этим запахом, то во взрослом возрасте аромат мгновенно перенесёт вас в детство, вызывая чувство комфорта, летнего дня в парке, ностальгии и, самое главное, тепла, отмечает Карасёв.

Кстати, восприятие запаха травы — это вопрос генов. Способность более тонко его чувствовать зависит от рецепторов, кодирующих обоняние. В частности, рецептор OR2J3 — так называется ген, который определяет, у кого чувствительность развита больше, а у кого меньше, добавил биохимик.

Запах травы выделяется для того, чтобы предотвратить заражение различными болезнетворными бактериями. Запах леса, свежескошенных трав и аромат пряных трав — всё это действует как местный бактерицидный агент, немного снижая частоту инфекционных заболеваний. То есть вирусные инфекции в лесу и рядом со скошенной травой передаются меньше. Александр Карасёв Биохимик

Однако скошенная трава не всегда полезна для человека. Особенно это касается аллергиков — любой вдыхаемый нами компонент может запустить механизм аллергии. Существует даже достаточно старое название этого заболевания — «сенная лихорадка», что является гиперреакцией на скошенную траву или на сено. Также иногда поля обрабатываются специальными химикатами, гербицидами или пестицидами. Скашивание травы приводит к тому, что в воздухе появляется взвесь этих достаточно активных химических компонентов. Они могут самостоятельно запустить изменения в иммунном ответе или вызвать токсическое воздействие, если человек достаточно интенсивно косит траву сам и вдыхает этот запах в течение продолжительного времени.