Пять женщин пострадали при атаке ВСУ в селе Беловское под Белгородом

В белгородском селе Беловское пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщили оперативные службы региона.

По предварительным данным, женщины получили акубаротравмы. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.

В населённом пункте после детонации зафиксированы разрушения. Повреждены административное здание и три многоквартирных дома.

Кроме того, пострадало более 20 частных домовладений. В строениях выбиты окна, нарушены кровли, фасады и входные группы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.