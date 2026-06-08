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8 июня, 15:26

Пять женщин пострадали при атаке ВСУ в селе Беловское под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В белгородском селе Беловское пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщили оперативные службы региона.

По предварительным данным, женщины получили акубаротравмы. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.

В населённом пункте после детонации зафиксированы разрушения. Повреждены административное здание и три многоквартирных дома.

Кроме того, пострадало более 20 частных домовладений. В строениях выбиты окна, нарушены кровли, фасады и входные группы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

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Никита Никонов
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