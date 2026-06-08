Пять женщин пострадали при атаке ВСУ в селе Беловское под Белгородом
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В белгородском селе Беловское пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщили оперативные службы региона.
По предварительным данным, женщины получили акубаротравмы. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.
В населённом пункте после детонации зафиксированы разрушения. Повреждены административное здание и три многоквартирных дома.
Кроме того, пострадало более 20 частных домовладений. В строениях выбиты окна, нарушены кровли, фасады и входные группы.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
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