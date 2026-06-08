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8 июня, 15:41

Трагедия в Узбекистане: Взрыв на пункте заправки газовых баллонов унёс жизни шести человек

При взрыве на газовой заправке в Узбекистане погибли шесть человек, пострадали 5

Обложка © kun.az

Обложка © kun.az

Взрыв на газовой заправке в Узбекистане унёс жизни шести человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба местного МЧС.

Взрыв на газовой заправке на юге Узбекистана. Видео © kuz.az

Трагедия произошла в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Около 13:50 по местному времени на пункте заправки бытовых баллонов прогремел взрыв.

На место происшествия выехали пять спасательных подразделений. Огонь удалось локализовать в 14:05, а спустя 50 минут пожар был полностью ликвидирован.

«В результате взрыва погибли шесть человек, ещё пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля. Также огонь уничтожил два подземных резервуара для хранения топлива.

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На месте ЧП продолжаются работы по устранению последствий. Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Очилбоем Раматовым займется выяснением причин случившегося. В её задачи также входит оказание помощи пострадавшим. Комиссию создали по поручению президента Шавката Мирзиёева.

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Никита Никонов
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