Трагедия в Узбекистане: Взрыв на пункте заправки газовых баллонов унёс жизни шести человек
При взрыве на газовой заправке в Узбекистане погибли шесть человек, пострадали 5
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Взрыв на газовой заправке в Узбекистане унёс жизни шести человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба местного МЧС.
Взрыв на газовой заправке на юге Узбекистана. Видео © kuz.az
Трагедия произошла в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Около 13:50 по местному времени на пункте заправки бытовых баллонов прогремел взрыв.
На место происшествия выехали пять спасательных подразделений. Огонь удалось локализовать в 14:05, а спустя 50 минут пожар был полностью ликвидирован.
«В результате взрыва погибли шесть человек, ещё пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля. Также огонь уничтожил два подземных резервуара для хранения топлива.
На месте ЧП продолжаются работы по устранению последствий. Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Очилбоем Раматовым займется выяснением причин случившегося. В её задачи также входит оказание помощи пострадавшим. Комиссию создали по поручению президента Шавката Мирзиёева.
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