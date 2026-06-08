ФИФА поставила точку в споре с экс-звездой «Реала» и «Локомотива» на 65 млн евро

ФИФА объявила о прекращении судебного разбирательства с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Лассана Диарра. Стороны заключили мировое соглашение, детали которого раскрыло издание L’Equipe.

В августе этого года экс-хавбек требовал от организации и Королевской бельгийской футбольной ассоциации возмещения ущерба на сумму 65 млн евро. В октябре 2024-го Европейский суд поддержал позицию спортсмена, признав часть трансферных правил ФИФА противоречащими законам ЕС о свободе передвижения.

Более того, возникший прецедент собирались использовать для подачи многомиллиардного коллективного иска. Организация Justice for Players, защищающая интересы профессионалов, уже анонсировала подготовку масштабного разбирательства против федерации.

Однако теперь все претензии сняты. «В результате достигнутого всеобъемлющего соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные споры между собой. ФИФА не признала своей ответственности и не осуществляла никаких выплат в качестве компенсации», — говорится в официальном заявлении.

История конфликта уходит корнями в 2014 год. Тогда футболист покинул «Локомотив» и самовольно не явился на тренировочный сбор. Позднее организация обязала его выплатить московскому клубу 10 миллионов евро за нарушения, приведшие к разрыву контракта. Это решение подтвердил и Спортивный арбитражный суд.

Проблемы у Диарра возникли при попытке трудоустроиться в бельгийский «Шарлеруа». Клуб отказался подписывать договор с французом, опасаясь финансовой ответственности за часть штрафов. Игрок посчитал, что переход сорвался по вине ФИФА и местной ассоциации, которые вовремя не выдали гарантий.

Несмотря на отсутствие выплат со стороны федерации, инцидент исчерпан. При этом в мировом соглашении прямо указано, что ответственность за случившееся организация на себя не берет.

Сейчас французу малийского происхождения 41 год. Карьеру он завершил в 2019 году в ПСЖ. Также Диарра играл за «Челси», «Арсенал», «Реал», «Марсель», «Анжи».