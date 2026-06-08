Три человека пострадали в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

ВСУ ударили беспилотниками по населённым пунктам Белгородчины. Информацию о последствиях сообщил региональный оперативный штаб.

В посёлке Борисовка вражеский FPV-дрон спикировал на коммерческий объект. Травмы получили два человека, потребовалась эвакуация в областную больницу. Медики диагностировали у пациентки осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму. После необходимых процедур обоих отпустили домой, назначив амбулаторное наблюдение. Также зафиксированы повреждения входной группы постройки и припаркованной машины.

Другой инцидент произошёл в селе Глотово Грайворонского округа. Там сброс с дрона обернулся для местной жительницы множественными осколочными ранениями лица и брюшной полости. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в центральную районную больницу Грайворона. Сейчас бригада хирургов борется за её жизнь, проводится оперативное вмешательство.

Ещё одна воздушная цель была ликвидирована над посёлком Дубовое Белгородского округа. При детонации обломков загорелась крыша частного жилого строения и хозяйственная постройка. Прибывшие на место пожарные расчёты оперативно сбили пламя.

Ранее в Луганской Народной Республике беспилотник ВСУ поразил специализированную машину предприятия «Рубежноетепло». Удар застал бригаду в пути — сотрудники возвращались после завершения восстановительных работ. Один человек погиб на месте.