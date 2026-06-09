Сутки в больнице и отказ от турниров: Что происходит с Синнером после провала на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Янник Синнер переживает непростой период после неожиданного вылета с «Ролан Гаррос»-2026. Итальянец не только провёл день в одной из клиник Милана, но и впервые за много лет кардинально изменил подготовку к Уимблдону.

На прошлой неделе Синнер сенсационно проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло во втором круге Открытого чемпионата Франции. По ходу матча лидер мирового рейтинга жаловался на головокружение, тошноту и полное отсутствие энергии. После поражения теннисист признался, что ему потребуется время на восстановление как физически, так и психологически.

Спустя несколько дней итальянец посетил миланскую клинику San Raffaele, где прошёл серию медицинских обследований. По данным местных СМИ, визит был запланирован заранее, однако повышенное внимание к состоянию спортсмена связано именно с проблемами, возникшими во время «Ролан Гаррос».

Ещё более заметным стало решение Синнера полностью отказаться от травяных турниров перед Уимблдоном. Обычно лидер рейтинга использовал соревнования в Галле для адаптации к покрытию, однако в этом году впервые в карьере решил сделать трёхнедельную паузу между Парижем и Лондоном.

Сам Синнер объяснил решение необходимостью полноценно восстановиться после тяжёлого отрезка сезона. С начала года он провёл огромное количество матчей и выиграл несколько крупных турниров, поэтому сейчас делает ставку не на игровую практику, а на отдых и тренировочный блок непосредственно на траве.

По информации из его окружения, уже на этой неделе итальянец должен вернуться к тренировкам, а основной акцент будет сделан на переход с грунта на травяное покрытие. Если со здоровьем не возникнет новых проблем, именно Синнер останется одним из главных фаворитов предстоящего Уимблдона.

Победителем Открытого чемпионата Франции в этом году стал немецкий теннисист Александр Зверев. В решающем матче он встретился с итальянцем Флавио Коболли. Поединок выдался затяжным и продлился пять сетов. Это первая победа Зверева на турнирах «Большого шлема».