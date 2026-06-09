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9 июня, 01:57

Самая короткая ночь 2026 года на широте Москвы продлится менее 6,5 часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Самая короткая ночь в Северном полушарии случится с 21 на 22 июня, сообщили в Московском планетарии. Она следует за самым длинным световым днём, который приходится на 21 июня. На широте Москвы ночь продлится ровно 6 часов 27 минут, такую продолжительность назвали специалисты учреждения.

«Самая короткая ночь <...> продлится 6 часов 27 минут»,цитирует планетарий РИА «Новости».

Этот отрезок времени называют днём летнего солнцестояния, оно наступит в 11:24 по московскому времени. В этот момент наклон земной оси к Солнцу даёт минимальный угол в Северном полушарии, поэтому Солнце опишет самую длинную дугу на небосводе. Продолжительность ночи варьируется в зависимости от широты.

После 21 июня дневной свет начнёт постепенно уменьшаться. Следующая контрольная точка — осеннее равноденствие 23 сентября, когда день и ночь сравняются.

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Самый короткий световой день в Северном полушарии зафиксировали 21 декабря 2025 года. Тогда на широте Москвы ночь длилась 17 часов.

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Лия Мурадьян
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