Число сбитых у Москвы беспилотников выросло до четырёх с начала суток
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Ещё два украинских беспилотника ликвидированы на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых с начала суток БПЛА выросло до четырёх.
По его словам, на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях на земле информации не поступало.
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