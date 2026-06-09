Число сбитых у Москвы беспилотников выросло до четырёх с начала суток

Ещё два украинских беспилотника ликвидированы на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых с начала суток БПЛА выросло до четырёх.

По его словам, на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях на земле информации не поступало.