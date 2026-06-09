Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву

Сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин рассказал об отражении очередной попытки атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны Минобороны ликвидировали беспилотник, который направлялся в сторону города.

По словам градоначальника, «системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву». На территории, куда упали фрагменты сбитого аппарата, сейчас действуют профильные экстренные службы.

Всего за текущие сутки это уже не первый инцидент. Глава Москвы ранее подтвердил ликвидацию пяти аналогичных летательных аппаратов, пытавшихся прорваться к мегаполису.

Информация о пострадавших или значительных разрушениях инфраструктуры в данный момент не поступала. Спецслужбы продолжают обследование площадок, на которые рухнули обломки.

Власти региона призывают горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Ситуация остается на контроле у соответствующих ведомств.