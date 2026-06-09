«Страха не было»: В Балашихе очевидец вытащил мужчину из горящего BMW за секунды до второго взрыва

Таксист Гусейн стал случайным свидетелем и главным спасителем при взрыве автомобиля в Балашихе. Он закрывал заказ неподалёку и ехал как раз за той самой машиной, которая вскоре полыхнула. Об этом герой рассказал Life.ru.

Таксист Гусейн вытащил водителя из взорвавшейся машины. Видео © Life.ru

Мужчина не раздумывал ни секунды. Схватил огнетушитель, подбежал к водительской двери, сбил пламя, открыл дверь и вытащил пострадавшего. После этого отволок его на десять метров в сторону.

«Страха не было. В голове было одно — пойти, вытащить человека и всё», — рассказал Гусейн.

Страха у отважного таксиста не было. Уже после, когда спаситель отошёл, прогремел второй взрыв — поменьше, но ощутимый.

Пострадавший при этом хрипел и был без сознания, не разговаривал. Сам Гусейн почти не пострадал, разве что слегка обжёг ногу — об горящее от одежды.

Свою машину таксист оставил на безопасном расстоянии, она не пострадала. Сам он приехал в тот район с заказом из Шереметьево.

На вопрос о том, что думает о совершённом поступке, Гусейн ответил, что каждый на его месте поступил бы так же. И добавил, что после случившегося чувствует себя нормально.

Напомним, утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.