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Регион
9 июня, 05:38

В Балашихе взорвалась машина во дворе дома, предварительно, водитель погиб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе. Около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины, передаёт Readovka.

В Балашихе взорвалась машина, предварительно, водитель погиб. Видео © Telegram / Readovka

Инцидент зафиксировали во дворе жилого массива, когда владелец сел за руль и попытался отъехать от парковочного места. В этот момент прогремел хлопок, после чего иномарка загорелась.

Отголоски детонации затронули и соседний транспорт — повреждения получила машина, проезжавшая в этот момент неподалеку. Осколки разлетелись на значительное расстояние.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Очевидцам удалось извлечь пострадавшего из охваченного пламенем салона ещё до приезда медиков.

К сожалению, спасти мужчину не удалось. Несмотря на оказанную помощь, спустя некоторое время он скончался от полученных травм. Официальной информации и подверждения от следственных органов не поступало.

Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске
Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске

Ранее в подмосковном городе Пушкино произошёл хлопок газового баллона на территории пожарной части, в результате происшествия погиб один человек. Ещё один человек — сотрудник подразделения — получил травмы и был доставлен в больницу.

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Оксана Попова
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