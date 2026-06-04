В Подмосковье в здании пожарной части взорвался газовый баллон, погиб человек

В подмосковном городе Пушкино произошёл хлопок газового баллона на территории пожарной части, в результате происшествия погиб один человек. Ещё один человек — сотрудник подразделения — получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Пожарная часть в Пушкино. Фото © ГСУ СК РФ по Московской области

«Сегодня в экстренные службы поступила информация о том, что на территории одной из пожарных частей г. Пушкино произошёл хлопок газового баллона. В результате произошедшего 60-летний местный житель скончался на месте. Также с травмами в больницу госпитализирован сотрудник пожарной части», — говорится в заявлении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска произошло происшествие с бытовым газовым оборудованием, пострадали три человека. Инцидент зафиксировали на улице Большевистской в административном помещении. В комнате случилась разгерметизация емкости с топливом. Мощный хлопок привел к повреждению потолочных конструкций и находившейся поблизости офисной техники. В результате случившегося есть пострадавшие — предварительно сообщается о трёх людях, получивших различные травмы. Среди них оказался и подросток.