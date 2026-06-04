Три человека пострадали при взрыве газа в административном здании Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошло происшествие с бытовым газовым оборудованием, пострадали три человека. Инцидент зафиксировали на улице Большевистской в административном помещении.

Сигнал о случившемся поступил на пульт спасателей в 15:03. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, произошла «вспышка газовоздушной смеси без последующего горения» бытового баллона.

В ведомстве уточнили, что в комнате случилась разгерметизация емкости с топливом. Мощный хлопок привел к повреждению потолочных конструкций и находившейся поблизости офисной техники.

В результате случившегося есть пострадавшие — предварительно сообщается о трёх людях, получивших различные травмы. Среди них оказался и подросток.

Сейчас на месте работают профильные службы, выясняются причины нарушения техники безопасности. Информация о состоянии здоровья пациентов уточняется.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси в одном из частных домов в селе Троицкое в Ингушетии. Возгорания не последовало.