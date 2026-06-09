AmCham Russia запустила отдел для западных компаний, желающих вернуться в РФ

В Американской торговой палате в России появилась новая структура, связанная с возможным возвращением зарубежного бизнеса. По данным AmCham Russia, со стороны ушедших компаний наблюдается «очень осторожный интерес».

Как рассказал представитель палаты РБК, с приходом новой администрации США в январе 2025 года запросов стало больше. Иногда у корпораций возникают глубокие вопросы, и в какой-то момент организаторы поняли, что необходимо систематизировать экспертизу среди консалтинговых и юридических фирм — участниц объединения.

«И мы подумали, почему бы нам не сделать такой продукт, который мы назвали advisory desk (консультативный отдел), чтобы, когда к нам обращаются американские компании, мы могли сразу же их направить к тем компаниям, которые специализируются на какой-то особой тематике», — сообщили в AmCham.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге по итогам ПМЭФ-2026 заявил, что западный бизнес проявляет «осторожный оптимизм» и пытается прощупать возможность вернуться на российский рынок, чему способствовал сам форум. Он также отметил, что впервые за десятилетие мероприятие посетила официальная делегация США.